美国9月原油期货到期前上扬 布兰特原油期货走低

路透纽约8月20日 - 收盘时到期的美国9月原油期货周四收涨，盘中交投震荡，并触及六年半新低，因供应过剩。对中国经济的担忧重压布兰特原油期货。

美元走软，以及2015年大西洋季风季首个飓风形成也扶助支撑原油市场，尽管飓风丹尼尚未登陆，也未对石油生产设施造成任何影响。

美国原油期货盘初再度测试40美元附近水平，跌至2009年以来最低，10月布兰特原油期货跌至46美元之上的合约新低，因全球供应过剩，以及对中国成长放缓的担忧继续重压油价。

亚洲股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.5%，至两年低位，对全球成长的不安打压欧洲和美国股市。

“全球股市的表现对原油和其他商品价格造成负面影响，”Energy Management的高级合伙人Dominick Chirichella在一份报告中说。

美国9月原油期货CLU5上扬0.34美元，收报每桶41.14美元，盘中跌至40.21美元。该合约收盘时到期。

美国10月原油合约CLV5上扬0.05美元，收报每桶41.32美元，但在盘后交易中走低。稍早触及合约低位40.50美元。

10月布兰特原油期货LCOc1挫0.54美元，收报每桶46.62美元。盘后交易中扩大跌幅，2025 GMT，触及合约低位46.06美元。

“美国股市走疲尾盘重压布兰特原油期货，希腊总理辞职也引发对欧洲经济的担忧，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

美国能源协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加260万桶，至4.5621亿桶，因进口增加，炼厂开工率下降。

分析师原本预期为库存减少。数据推动美国原油期货周三急跌逾4%。

在原油和成品油期货市场，美国RBOB汽油期货RBc1的百分比跌幅最大，急跌2.46美分，或1.5%，收报每加仑1.5346美元。

美国指标柴油期货超低硫柴油期货合约HOc1也收跌。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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