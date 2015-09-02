油价由跌转升 美股大涨抵消库存增加的影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月2日 - 原油期货价格周三大涨近2%，盘中走势反复，因美股大涨将油价从低点拉回。对全球供应过剩的担忧稍早拖累油价下滑。
美股尾盘大涨逾1%，科技股领涨，且中国再度推出支撑市场措施，缓和了投资人的忧虑。
“看来冒险意愿带动所有市场水涨船高，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。
布兰特原油期货LCOc1收高0.94美元，报每桶50.50美元，盘中低见47.74美元，结算后该期货触及51美元。
美国原油期货CLc1结算价升0.84美元，报46.25美元，盘中跌至43.21美元，日高为46.77美元。
油价稍早下滑，因美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加470万桶，至4.554亿桶，分析师预估为基本持平。
壳牌RSDa.L取消了尼日利亚伯尼轻质原油出口的不可抗力后，油价还一度扩大跌幅。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。