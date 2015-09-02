油价由跌转升 美股大涨抵消库存增加的影响

路透纽约9月2日 - 原油期货价格周三大涨近2%，盘中走势反复，因美股大涨将油价从低点拉回。对全球供应过剩的担忧稍早拖累油价下滑。

美股尾盘大涨逾1%，科技股领涨，且中国再度推出支撑市场措施，缓和了投资人的忧虑。

“看来冒险意愿带动所有市场水涨船高，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

布兰特原油期货LCOc1收高0.94美元，报每桶50.50美元，盘中低见47.74美元，结算后该期货触及51美元。

美国原油期货CLc1结算价升0.84美元，报46.25美元，盘中跌至43.21美元，日高为46.77美元。

油价稍早下滑，因美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加470万桶，至4.554亿桶，分析师预估为基本持平。

壳牌RSDa.L取消了尼日利亚伯尼轻质原油出口的不可抗力后，油价还一度扩大跌幅。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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