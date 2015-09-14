原油跟随汽油跌势 布兰特和美国原油价差缩至1月以来最小

路透纽约9月14日 - 布兰特原油期货周一下跌近4%，和美国原油期货的价差缩小至1月以来的最小，此前一份业内报告显示，美国原油供应大规模减少，政府数据预计美国原油产量减少。

9月中的交易刚开始，石油价格再次大跌，因中国经济数据疲软和汽油价格走低对本间市场构成压力。

但据市场情报公司Genscape的一份报告估计，库欣库存上周大约减少了180万桶，这帮助美国原油期货的表现超过布兰特原油。

ICAP商品专业人士Scott Shelton称，“库存减幅很大。”他提到之前的最大一次库存下降，美国能源资料协会(EIA)曾公布在截至6月19日当周库欣库存下降190万桶。

EIA在周一的另一份报告中预计，10月美国页岩油产量会在9月下降基础上进一步下滑。

布兰特原油LCOc1下跌1.77美元，或3.7%，至每桶46.37美元，是两周来的最低结算价。

美国原油CLc1收盘下跌63美分，或1.4%，至每桶44美元。

两者的价差CL-LCO1=R缩小至每桶2.60美元，盘中一度缩小至2.49美元，是自1月23日来的最小价差。两者价差曾在3月份达到逾13美元的14个月高点，当时美国原油跌至六年低位。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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