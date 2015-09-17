油价下跌 美联储宣布维持利率不变后市场大幅波动

路透纽约9月17日 - 全球原油期货周四下跌，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布维持利率不变后一度短暂上涨，后重拾跌势。

经济学家之前预计升息的可能性为25%，美元在美联储宣布决定前下跌，美元走软对原油等以美元计价的商品构成支撑。

美国原油和布兰特原油在1800 GMT美联储宣布决定前扩大跌幅，决定公布后，美国原油期货转跌为升，布兰特原油期货缩窄跌幅。但10分钟内，两者均回吐涨幅。

联储利率决定公布前，CBOE油市波动性指数.OVX回落，但决定公布后随即跳升近15%，结算时下跌逾9%。

许多市场人士不理会美联储的决定，认为交易商将把注意力转向其他宏观因素。

TRADITION ENERGY的高级分析师GENE MCGILLIAN称，“油市将回到静观中国经济放缓是否会蔓延至其他经济体，以及低油价是否会导致美国石油产量锐减的状态。”

分析师认为美元走软会对油市构成支撑。美元周四早些时候受压，此前日本疲弱的数据重新唤起人们对全球经济成长前景的担忧。

日本8月出口连续第二个月下降，表明中国经济下滑可能正在给世界第三大经济体带来损害。

Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称，“布兰特原油的表现明显弱于美国原油，因其更易受诸如北海供应增加、OPEC产量过剩及中国经济担忧等不利因素影响。”

11月布兰特原油期货LCOc1跌0.67美元，收报每桶49.08美元。

10月美国原油CLc1跌0.25美元，收报每桶46.90美元。

布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收窄，收报每桶1.88美元。

美国原油产量在连续六年大幅增长后已经开始减少，美国能源协会(EIA)公布的数据显示，美国原油和凝析油日产量在4月份达到961.2万桶的峰值，到6月份减少了31.6万桶。（完）

(编译 刘静；审校 母红)

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