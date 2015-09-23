油价大跌 汽油库存猛增造成的拖累盖过了原油库存减少的提振

路透纽约9月23日 - 全球油市周三重挫，美国原油期货收跌4%，因原油库存减少带来的提振被汽油库存急增引发秋季燃料油供应充裕的忧虑盖过。

Colonial Pipeline的输油管道仍然关闭也重压油价。

布兰特原油期货LCOc1收跌1.33美元，或2.7%，报每桶47.75美元。

美国原油期货CLc1收挫1.88美元，或4.1%，报每桶44.48美元。

汽油期货RBc1收跌2%，稍早触及两周高位。

原油价格盘初上扬2%，布兰特原油一度升穿50美元，之前美国政府报告，上周美国原油库存连续第二周减少约200万桶。

“无论如何，原油库存数据并不十分令人意外，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。

“原油库存的确减少，但汽油库存增幅大于预期。总之，我们认为，任何涨势，如果出现的话，都将是昙花一现，我们将逢高卖出，”看空油市的Zahir说。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存减少53.3万桶。

美国能源资料协会(EIA)报告，上周汽油库存增加140万桶，路透调查预估为增加81.9万桶。

报告称，东海岸馏分油库存增至5,900万桶，为2011年以来同期最高水平。

东海岸的纽约港是美国汽油和超低硫柴油的交割点。

馏分油库存高企加剧了部分交易商对秋冬季驾车出行低谷期汽车燃料需求疲弱的担忧。

另外，美国多数炼厂即将停运维护也意味着原油加工量将会减少。

Colonial Pipeline称，预计3、4号输油管线将在2200 GMT恢复营运。(完)