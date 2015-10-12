油价大幅下挫5% 因获利了结和OPEC增产

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月12日 - 油价周一大幅下挫，跌幅达5%，因交易商在油价上周涨至11周高位后获利了结；另外一份报告显示，尽管油价持续低迷，石油输出国组织(OPEC)仍在增加产量。
布兰特原油LCOc1和美国原油CLc1期货均录得9月初以来最大的单日百分比跌幅，布兰特原油下跌2.79美元，报每桶49.86美元，美国原油跌2.53美元，报每桶47.10美元。
美国近月原油期货上周大涨，突破了100日移动均位线，上周五距离200日移动均位水准仅差不到1美分。
“基本面没有变化，美国原油在100日和200日移动均位线附近遭遇强劲阻力，如果价格继续下跌，可能会给持有多头的交易商出脱带来更大压力。”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir称。
消息人士援引OPEC月度报告称，该组织9月产量为每日3,157万桶，比8月增加11万桶，比今年的需求预估高近200万桶。
OPEC预计2016年每日全球石油需求增长减少4万桶，至每日125万桶，称原因为中国成长放缓。
科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)称，该组织内部没有要求改变产量政策的呼声，高成本生产者减少产量可以在2016年支撑价格。他的讲话更加表明OPEC将坚持维护市场份额的政策。
原油价格在过去数周经历了过山车式的震荡，从六年低点反弹。
布兰特原油8月跌至近每桶42美元，上周五曾反弹至盘中高点54.05美元，而2014年6月最高达每桶115美元。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。