油价削减稍早涨幅收跌 因全球供需前景利空

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月13日 - 油价周二回吐早盘涨幅收跌，之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场供应仍然过剩的担忧。
“市场上的原油供应仍然充裕，我和IEA的观点一致，即今年剩余时间和2016年仍然供过于求，”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。
11月布兰特原油期货LCOc1收报每桶49.24美元，下跌1.24%，或0.62美元，稍早升穿50美元。
美国原油期货CLc1收报每桶46.66美元，下跌0.93%，或0.44美元，回吐早盘受技术性买盘推动录得的逾1美元的涨幅。
IEA称，全球油市供应过剩的局面至少会再持续一年的时间，尽管非石油输出国组织(OPEC)成员国产量下降。
交易商称，美元周二跌至三周低位进一步支撑油价早盘的涨势。
并非所有人都认同IEA的预期。
Energy Aspects的分析师表示，市场关注点逐步从供应过剩转向未来供应可能收紧且价格可能攀升上。
Energy Aspects的分析师Amrita Sen和Robert Campbell在一份报告中指出，“我们认为上述转变是完全正确的，因美国石油产量加速减少，开启了供需重新平衡的进程。”
投资者静待美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)分别在周三和周四公布的上周库存数据。库存数据公布时间因周一哥伦布日假期顺延一天。
一项路透调查显示，分析师的平均预期为，截至10月9日当周美国原油库存增加280万桶。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。