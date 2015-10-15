油价连续第四日收跌 因美国原油库存猛增

路透纽约10月15日 - 油价周四连跌第四日，因美国政府报告的上周美国原油库存增幅超预期。

原油期货收盘时从日低反弹，受助于美股上扬。部分分析师称，汽油供应降幅大于预期也扶助限制原油期货的跌幅。

“今日稍早，市场交投受供应基本面推动。但收盘前，风险意愿和宏观面交易主导市场，资金流入股票和大宗商品等风险较高资产，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。

美国近月11月原油期货CLc1收跌0.26美元，或0.6%，报每桶46.38美元。日内一度下跌1.41美元，或2%。

布兰特近月11月原油期货LCOc1收挫0.44美元，报每桶48.71美元。该合约在收盘后到期。

布兰特12月原油期货LCOc2收涨0.04美元，报每桶49.73美元。该合约的交投较11月合约更为热络。

本周迄今，美国原油和布兰特原油期货累计下跌约7%。跌势始于周一，因担忧石油输出国组织(OPEC)石油产量创纪录。

美国能源资料协会(EIA)周三报告，截至10月9日当周美国原油库存增加760万桶。数据公布后，油价触及日低。

一项路透调查显示，分析师预计上周原油库存增加290万桶。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周原油库存增加930万桶。

尽管油市人气再度转趋利空，但部分分析师认为，中短期内油价仍可能上行，因美国页岩油产量不断减少。

“越来越多的迹象显示，非OPEC产油国已经因低油价大幅削减供应，”德国商业银行的Carsten Fritsch说。

但一些交易商对此持异议。

“炼厂开工率低将导致原油库存在未来几周继续大幅攀升，从而给油价施加进一步下行压力，”能源对冲基金Again Capital的合伙人JohnKilduff说。(完)