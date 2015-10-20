油价收盘涨跌互见 美国公布库存报告前美国原油期货走软

路透纽约10月20日 - 油价周二收盘涨跌互见，美国原油期货小跌，因市场人士关注全球供应持续过剩忧虑，他们也在等待美国两份关键的库存报告。

12月布兰特原油期货LCOc1结算价升0.10美元，报每桶48.71美元。

今日到期的11月美国原油期货CLc1结算价跌0.34美元，报每桶45.55美元，早盘一度大涨0.63美元。

周三将成为近月合约的12月美国原油期货微升0.01美元，报46.29美元。

Seaport Global Securities宏观策略师Richard Hastings表示，由于美国页岩油生产没有大幅减少、伊拉克产量增长强劲，且伊朗也在试图重夺一些市场份额，“供应过剩的威胁持续压制油价短暂的升势，就像今天的走势一样。”

美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据，美国能源资料协会(EIA)也将在周三发布库存周报。

路透访查的分析师预计，上周美国原油库存增加390万桶，之前一周猛增了760万桶，为4月来最大周度增幅。

除了关注美国周度库存数据外，分析师表示，市场也聚焦周三在维也纳举行的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC油市专家会议。(完)