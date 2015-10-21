油价急跌2%至三周低位 因美国原油库存增加

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月21日 - 原油价格周三急跌约2%，至三周低位，因美国政府报告的原油库存升幅高于预期，但报告显示汽油和馏分油库存大幅减少，遏止了原油期货进一步下跌。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加800万桶，比市场预估的增加390万桶多高出逾一倍，且高于美国石油协会(API)报告的增加710万桶。
在EIA库存数据公布后，原油期价一度扩大跌幅，但稍后从日内低位反弹，因EIA称汽油库存减少150桶，包括柴油在内的馏分油库存减少260万桶。
汽油和馏分油库存减少，但炼厂开工率上升，这应该导致成品油生产增加。
接受路透调查的分析师原本预计汽油库存减少90万桶，馏分油库存减少130万桶。
“成品油库存减少为油市提供一些利好因素，”能源顾问及数据库公司Clipperdata的分析师Matt Smith说。
美国原油期货CLc1收低1.09美元，或2.4%，报每桶45.20美元，稍早触及三周低位44.86美元。
布兰特原油LCOc1收跌0.86美元，或1.8%，报每桶47.85美元，此前触及10月初的低位47.50美元。
一些分析师对汽油库存下降能给原油价格带来多少支撑存疑。在EIA报告公布后，汽油期货小幅收高。
“底线是成品油库存减少更多的是反应现货市场改善，而油市的基本面并未改变，”ICAP的能源经纪和商品专家Scott Shelton说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。