油价急跌2%至三周低位 因美国原油库存增加

路透纽约10月21日 - 原油价格周三急跌约2%，至三周低位，因美国政府报告的原油库存升幅高于预期，但报告显示汽油和馏分油库存大幅减少，遏止了原油期货进一步下跌。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加800万桶，比市场预估的增加390万桶多高出逾一倍，且高于美国石油协会(API)报告的增加710万桶。

在EIA库存数据公布后，原油期价一度扩大跌幅，但稍后从日内低位反弹，因EIA称汽油库存减少150桶，包括柴油在内的馏分油库存减少260万桶。

汽油和馏分油库存减少，但炼厂开工率上升，这应该导致成品油生产增加。

接受路透调查的分析师原本预计汽油库存减少90万桶，馏分油库存减少130万桶。

“成品油库存减少为油市提供一些利好因素，”能源顾问及数据库公司Clipperdata的分析师Matt Smith说。

美国原油期货CLc1收低1.09美元，或2.4%，报每桶45.20美元，稍早触及三周低位44.86美元。

布兰特原油LCOc1收跌0.86美元，或1.8%，报每桶47.85美元，此前触及10月初的低位47.50美元。

一些分析师对汽油库存下降能给原油价格带来多少支撑存疑。在EIA报告公布后，汽油期货小幅收高。

“底线是成品油库存减少更多的是反应现货市场改善，而油市的基本面并未改变，”ICAP的能源经纪和商品专家Scott Shelton说。(完)