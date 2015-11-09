沙特称尽管油价下跌 油市长期基本面仍强劲

路透多哈11月9日 - 沙特阿拉伯副石油部长Abdulaziz bin Salman周一表示，油市长期基本面仍然强劲，但长期低油价现象可能威胁到供应稳定，为未来价格一波急涨铺路。

Abdulaziz bin Salman表示，沙特将持续投资油气领域。

“对于像沙特这样一个拥有大量油储、及主要石油生产出口国，我们关注的一直都是影响油市的长期趋势，”他在多哈的一场亚洲能源会议演说指出。

“供需情况暗示石油长期基本面依然强劲，而非一些人所称的正在没落的一种大宗商品。”

上述言论暗示，沙特对于不减产、让低油价促使供应减少、同时保住自身市占率的策略感到满意。

Abdulaziz表示，全球其他地区的石油行业削减投资现象，将导致2016年及之后非OPEC国家的原油供应减少，这种情况不太可能发生逆转。另外，主要由亚洲驱动的需求增长依然强劲，尽管增幅低于过去。

“当前削减石油行业支出对未来石油供应的潜在影响是明显且长期的，”他说。

“2016年非OPEC国家石油供给预计会下降，只比大幅削减投资晚了一年。2016年以后，非OPEC国家供给跌势可能会加速，届时取消和推迟的项目将开始影响未来的供给，而且之前对石油生产创纪录投资的影响开始消退。”

“之前的周期表明，低油价的影响是长期的，油价持续徘徊在低位造成的‘伤疤’难以轻易抹去。”

Abdulaziz表示，油价无法长期维持在低位，警告称这将“降低石油行业的韧性，损害未来的供给稳定并为将来油价再度大幅攀升埋下伏笔。”

“就像几年前断言油价将达到200美元被证明是错误的一样，近期对于油价已转向新的结构性平衡低点的论断也会被证明是错误的。”

**继续投资**

全球各国的油企已推迟了总规模约达2,000亿美元的项目，其中包括架构复杂，握有海量资源的高造价合资项目，比如加拿大油砂，以及非洲和东南亚的深水项目。

但沙特似乎很想让市场知道，它在继续推进自己的油气项目。

“尽管油价下跌，但沙特作为一个放眼长远、负责任且可靠的产油国，承诺将继续对它的油气行业进行投资，”Abdulaziz说。

“这些措施证明了我们对能源市场长期基本面力道的信心，显示出沙特力图保持石油出口能力和备用产能的重要性。”

Abdulaziz还否认了一些分析师的看法，即当前油价跌势与1980年代中期的油价跌势相似。

“当前较低的闲置产能水平，以及需求增长的强劲，都表明目前的市场基本面情况不同于1980年代早期，因此将这两个时期进行对比是错误的。”

他进一步表示，在1985年，全球石油日均消费仅略高于5,900万桶，可用的闲置产能超过每日1,000万桶，属于历史高档，换算下来当时的闲置产能与全球消费之比约为17%。

而2015年的情况如下，全球石油消费估计为每日9,400万桶，可用闲置产能大约是每日200万桶，而且主要分布在沙特阿拉伯，闲置产能与全球消费之比仅约2%。

“石油业是全球屈指可数的闲置产能非常低的几个行业之一。闲置产能因素起到一种保障作用，防止油市环境的意外变化，并且对维持油价和全球经济稳定也是至关重要的。”（完）