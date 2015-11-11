油价急跌3%触两个半月低位 因担心美国库存和伊拉克增加供应

路透纽约11月11日 - 油价周三下跌约3%，触及8月低位，因担心美国原油库存增加，伊拉克给市场带来更多供应，加剧石油输出国组织(OPEC)争夺市场份额的努力。

美国石油协会 (API)周二称，美国原油库存上周增加630万桶，连续第七周增长，远超过路透调查的分析师预计的增加100万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周四发布库存数据。

另外，路透船运数据显示，装有近2,000万桶伊拉克原油的油轮将在11月驶向美国，比10月预订的到港量多将近40%。这将是2012年中以来美国进口伊拉克原油规模最大的一个月。

伊拉克是OPEC的第二大原油生产国。

供应过剩的另一个表现是，近40艘油轮堵塞在美国德州沿岸。

“你可以说明年和以后的石油需求会转好，但现在手上有大量库存，我认为还须进一步下滑，”纽约的能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。

布兰特原油LCOc1收跌1.63美元，或3.4%，报每桶45.81美元，45.62美元的盘中低位是8月27日以来最低。

美国原油CLc1收跌1.28美元，或3%，报每桶42.93美元。

最近几个月美国原油的基本面略优于布兰特原油，因美国页岩油产量减少。但分析师称，随着页岩油生产出现新的活力，优势可能消失殆尽。

交易商还担心，世界最大产油国沙特和俄罗斯为维护市场份额，产量仍维持在纪录高位。

OPEC成员国厄瓜多尔在利雅德召开的阿拉伯－南美国家峰会上称，减产是市场恢复平衡的唯一出路，该国寻求在12月的OPEC会议上达成减产协议。(完)