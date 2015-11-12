油价急跌4%逼近六年新低 因库存持续增加

路透纽约11月12日 - 油价周四急跌近4%，加速滑向六年半的新低位，交易商对于美国库存持续增加以及明年前景低迷感到担忧。

布伦特原油自8月以来首次跌破每桶45美元，七个交易日内六个交易日下跌，每桶价格跌去超过6美元，或12%，这种跌势将令那些认为今年的低点已经过去的交易商感到苦恼。

尽管美国页岩油产量放缓，美国库存仍快速向着4月的纪录高位上升，这激发了最新一波下跌走势。美国周度数据显示，库存增加420万桶，比市场预估高四倍。

石油输出国组织(OPEC)在其月度报告中称，10月产量下降，但按照目前的产量水平，到2016年每日仍将过剩超过50万桶。

布兰特原油LCOc1收跌1.75美元，或3.8%，报每桶44.06美元，过去一周的下跌使布兰特原油距离8月低位和六年半新低仅差不到2美元。

美国原油CLc1收低1.18美元，或2.8%，报每桶41.75美元，8月的低位为每桶37.75美元。

“随着库存的增加，我们手上将有很多原油，有传闻称油轮库存增加，现货和远月原油期货贴水在扩大，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称。

“如果价格突破交易区间的低端，可能为未来几天和几周跌破40美元打开大门，”他称。

美国汽油期货RBc1也受挫，急跌4%，尽管汽油库存下降。取暖油期货HOc1跌3%，由于比常年偏暖的天气，库存意外增加。(完)