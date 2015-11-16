油价反弹 因巴黎恐袭后中东地缘政治局势紧张

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月16日 - 油价周一继上周深跌后上涨，上周五的巴黎恐袭事件导致地缘政治局势紧张，一些人认为，这可能威胁全球石油供应。
隔夜时段，法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空袭，伊斯兰国宣称对巴黎的袭击事件负责，法国周一呼吁美国和俄罗斯加入打击该恐怖组织的全球联盟。
油价涨幅有限，全天在平盘上下拉锯，投资者试图判断恐袭及其后果对石油供给和需求带来何种影响。
尽管中东地区的地缘政治局势趋紧对原油是利好因素，因可能会导致供应受扰，但许多人预计巴黎恐袭可能会抑制欧洲的经济活动，部分因前往欧洲大陆的人数可能会减少。布兰特原油周一的升幅小于美国原油。
“市场对巴黎恐袭意味着什么摇摆不定，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“市场对于该如何反应倍感纠结。”
近月布兰特原油期货涨0.09美元，收报每桶44.56美元，盘中稍早触及43.15美元的低位。
美国原油期货涨1美元，报每桶41.74美元，盘中稍早触及40.06美元的低位，部分因为股市上涨。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。