油价反弹 因巴黎恐袭后中东地缘政治局势紧张

路透纽约11月16日 - 油价周一继上周深跌后上涨，上周五的巴黎恐袭事件导致地缘政治局势紧张，一些人认为，这可能威胁全球石油供应。

隔夜时段，法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施了空袭，伊斯兰国宣称对巴黎的袭击事件负责，法国周一呼吁美国和俄罗斯加入打击该恐怖组织的全球联盟。

油价涨幅有限，全天在平盘上下拉锯，投资者试图判断恐袭及其后果对石油供给和需求带来何种影响。

尽管中东地区的地缘政治局势趋紧对原油是利好因素，因可能会导致供应受扰，但许多人预计巴黎恐袭可能会抑制欧洲的经济活动，部分因前往欧洲大陆的人数可能会减少。布兰特原油周一的升幅小于美国原油。

“市场对巴黎恐袭意味着什么摇摆不定，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“市场对于该如何反应倍感纠结。”

近月布兰特原油期货涨0.09美元，收报每桶44.56美元，盘中稍早触及43.15美元的低位。

美国原油期货涨1美元，报每桶41.74美元，盘中稍早触及40.06美元的低位，部分因为股市上涨。(完)