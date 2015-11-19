布兰特原油持稳 美国原油在合约到期前下跌

路透纽约11月19日 - 布兰特原油周四收盘持稳，美国原油下跌，因近月合约即将到期，以及库存大幅增加继续向油市施压。

美元走软和汽油炼油利润率大幅提高帮助限制了原油的下行空间，炼油利润率提高可能促使炼厂增加原油加工量。

美元.DXY兑一篮子货币跌至一周低位附近，令以美元计价的原油和其他商品对其他货币持有者来说更便宜。

美国汽油期货RBc1涨逾1%，至每加仑1.28美元之上，此前有报导称，Irving Oil在加拿大新不伦瑞克省的一间日产加工原油30万桶的炼厂的一个汽油生产装置推迟恢复生产。

布兰特原油LCOc1收涨 0.04美元，报每桶44.18美元，盘中稍早低见43.70美元。

美国原油收跌0.21美元，或每桶40.54美元，稍早跌破每桶40美元的关键支撑位，为周三以来第二次跌穿此价位。

“今天美元(下跌)肯定对商品市场有所帮助，”毅联汇业(ICAP)能源经纪商和商品专家Scott Shelton称。

他还提到汽油裂解价差走阔，他补充称，“对于作空汽油，我会很谨慎。”

汽油裂解价差CL-RB1=R走阔至每桶13.50美元，为两个半月以来最高。

尽管全球供应过剩仍然整体上压制原油价格，但相对于美国原油，布兰特原油周四的前景不那么利空，因此前一天的数据显示，美国原油库存连续第八周增加。

周四，今年12月和明年12月合约的贴水达到每桶8美元的纪录高位。

美国12月原油合约将于周五到期，令市场下探8月触及的40美元以下低位的风险增大。

高盛称，油价仍有下行风险，“因为库存设施使用率仍在攀升。”(完)