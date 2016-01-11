油价重挫6%至12年新低 摩根士丹利警告油价低见20美元区域

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透纽约1月11日 - 新年油价大跌势头在周一加快，油价重挫6%至12年新低，因中国股市进一步下挫，令油价可能低见20美元。
油市跌势没有显露放缓迹象，周一油价创9月来最大单日跌幅，并引发市场一波恐慌性交易。
2017年及之后的长期期货合约同马上交割的合约跌得一样凶，因部分生产商匆忙对冲风险，一关键选择权指数升至2009年来最高附近。
油市今日大跌的主要诱因是中国股市续挫5%，且离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准39.876%，受到中国当局收紧离岸人民币供应举措的影响。
技术面和动能性卖压令油市跌势加剧。
摩根士丹利周一表示，如果人民币迅速贬值，可能令油价跌至20美元区域。
布兰特原油期货LCOc1大跌2美元，结算价报每桶31.55美元，为2004年4月来最低。在六日连跌中，布兰特原油期货重挫逾15%，为一年内最大跌势。
美国原油期货CLc1跌1.75美元，结算价报每桶31.41美元，为2003年12月来最低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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