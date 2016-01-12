油价继续下挫 12年来首度跌破30美元关口

路透纽约1月12日 - 油价周二短暂跌破广受瞩目的每桶30美元关口，今年以来接近20%的跌势仍在持续，因市场对中国需求不稳以及产油国没有限产措施的担忧加深。

油价结算价下跌3%，连续第七日下跌。交易商几乎放弃预测新年以来的这波跌势将在什么水平停止，跟随趋势的交易和难以抵挡的偏空情绪席卷市场。一些分析师警告油价可能跌至每桶20美元；渣打甚至称到油价跌至10美元时，基金卖盘可能才会减弱。

截至周二，油市大跌几乎已变为自行推进的趋势，投机客不敢买进，担心又碰到虚假底部而引火烧身。此波跌势第一次加速似乎是1400GMT前后跌破32美元区域时。

30美元既是心里关口又是金融关口。近几日，交易商大量买入2月和3月到期、执行价为30美元的卖权。当油价接近重大期权水平时，对冲活动通常会升温，买卖双方都想保护自己的利益。2月合约周二交易超过1.5万口，周一为1.8万口，较上周五高出一倍多。

美国西德克萨斯中质油(WTI)CLc1跌0.97美元，结算价报每桶30.44美元，跌幅为3.1%，盘中触及低位29.93美元，为2003年12月以来首见。

“空方动能太强，即便基本面并无变化，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。

目前油价已跌破很多企业的盈亏平衡点，特别是在一度繁荣的美国页岩油领域，而成本较高的加拿大油砂厂商每桶只能勉强赚到15美元。油市长时间下滑已导致全球油企陷入财务困境，令公司面临破产和财务吃紧威胁。

指标布兰特原油LCOc1跌0.69美元，结算价报每桶30.86美元，盘中触及30.34美元的低位。

早盘油价一度走强，因为在土耳其伊斯坦布尔市中心发生自杀式炸弹袭击事件；另外尼日利亚石油部长称，有几个石油输出国组织(OPEC)成员国要求召开紧急会议。

但之后油价再次挫跌，因阿联酋石油部长打消了召开会议的可能性，称OPEC的策略正在奏效。OPEC已拒绝了几个成员国提出的减产要求，决定开足马力却保卫市场份额，而不是支撑油价。

仅今年一年，油价就累计挫跌了近17%，创下金融危机以来最严重的七日连跌。负面因素有很多，其中也包括经济走软，以及第二大石油消费国中国股市暴跌，美元上涨，以及美国页岩油企业在油价下滑局面下表现出的韧性。

消息人士称，OPEC第二大成员国伊拉克的2月出口计划创纪录，大约为每日363万桶。

原油期货结算之后，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少390万桶，路透访问的分析师预计为增加250万桶。库欣原油库存减少30.2万桶。(完)