油价连跌八日后反弹 但市场仍担心伊朗令供应过剩加剧

路透纽约1月14日 - 油价周四反弹，结束八日连跌，因投资人回补空头，但市场结算价离12年低点不远。投资人担心伊朗原油可能较预期更早进入本已供应过剩的全球市场，拖累油价稍早跌至12年低点。

全球原油指标布兰特原油期货连续第二日跌穿每桶30美元，至2004年来最低，之后出现反弹。美国暗示一关键的伊朗核反应堆已经被摧毁，满足了取消伊朗原油出口制裁的条件后，油价收盘脱离日高。

“尽管还没确定取消制裁，但全球供应还是会增加，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir称，“我们预计沙特将增产，沙特和伊朗之间的价格战将拖累油价深陷20美元水准。未来几日及几周，我们肯定会逢高出货。”

布兰特原油LCOc1结算价报每桶31.03美元，上扬0.72美元，或2.4%。稍早布兰特原油期货升至31.23美元，日低为29.73美元，为2004年2月来最低。在过去八个交易日，布兰特原油期货暴跌约7美元或约20%。

美国原油CLc1结算价报每桶31.20美元，上涨0.72元，或2.4%，本周稍早跌至12年低位29.93美元。

由于近月2月美国原油期货选择权即将到期，交易商遂回补空头仓位。

美国国务卿克里周三表示，伊朗Arak核反应堆核心部分已经被去除。伊朗预计国际原子能机构(IAEA)将在周五发布“最终”报告，确认该国已经尽到核协议下的所有责任。

巴克莱预计，今年第四季伊朗原油日产量将同比增加约70万桶。

伊朗曾表示，在取消制裁后的六个月内，伊朗目标增加原油日出口量100万桶。(完)