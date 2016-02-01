中国数据重压油价 减产疑虑和美国取暖需求疲弱令跌势雪上加霜

路透纽约2月1日 - 美国原油期货周一重挫多达7%，受累于中国经济数据疲弱，预报显示美国今冬气温高于正常水平，以及对石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国是否能就缓解不断恶化的全球供应过剩问题达成一致的疑虑与日俱增。

1月中国制造业活动萎缩速度为2012年以来最快，加剧了对全球最大能源消费国中国需求的担忧。

“中国是除美国以外最后一个固定的石油消费国。问题是所有人都将希望寄托在中美两国的需求上，”Frost & Sullivan的业务拓展主管Carl Larry表示。

“如果中国是唯一一个需求可能增加的真正消费国的现状不改变，只要中国经济出现问题，油价就会走低。”

今冬美国气温高于正常水平也削弱了石油需求。预报显示2月中气温偏高，导致纽约港取暖油HOc1期货下跌多达5%。

美国原油期货CLc1在下午的交易中震荡急跌6.9%，至每桶31.29美元，为五个月来最大日跌幅。但较1月中触及的12年低位26.19美元仍高19.5%。

该合约收跌5.9%，或2美元，结算价报每桶31.62美元。

布兰特4月原油期货LCOc1收报每桶34.24美元，下跌1.75美元，或4.9%。

美股走低也重压油价。

据一份沙特报纸报导，一位OPEC高级官员在接受该报采访时称，现在谈论召开OPEC紧急会议为时过早。

油价上周急升，布兰特原油期货从12年低位反弹超过30%，之前俄罗斯能源部官员称，他们已接到OPEC最大产油国沙特的发出的控制产量的提议，并愿意与之进行磋商。

但之后，分析师对OPEC减产可能性的疑虑与日俱增。高盛表示，OPEC产油国与俄罗斯协作减产的可能性“微乎其微”。(完)