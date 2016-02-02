油价连跌第二日 因减产希望减弱和美国今冬天气偏暖

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透纽约2月2日 - 油价周二连续第二日下跌，美国原油收低5.5%，因达成协议以限制史上最严重的供应过剩之一的希望持续消退，市场担心今冬天气偏暖导致需求疲弱。
油市回吐大部份上周四日连涨的涨幅，当时油价从1月中触及的低位反弹约20%，此前俄罗斯能源部长称石油输出国组织(OPEC)主要国家沙特暗示可能减产。
本周这一希望减弱，因仍未能达成减产协议，且周一俄罗斯能源部长和委内瑞拉石油部长的磋商未能达成任何明确的减产计划。
“产油国的消息继续令人失望，油市将继续走低，直至市场迫使他们行动，我认为届时油价将远低于目前的水平，”Again Capital LLC分析师John Kilduff说。
布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶32.72美元，下滑1.52美元，或4.4%，盘中跌最多5.9%，至32.23美元。
美国原油期货CLc1结算价报每桶29.88美元，下挫1.74美元，或5.5%，盘中低见29.81美元。
天气预报显示，11月至3月取暖季的最后八周天气温和，拖累美国取暖油期货HOc1下跌2%，汽油期货RBc1下挫7%.
高盛称OPEC和俄罗斯合作的“可能性微乎其微”。
高盛称，“尽管油价急剧反弹，但我们认为不会出现减产这种状况，除非全球经济增长由当前水平大幅减弱，而这不符合分析师的预期。”高盛称，“我们重申我们的看法，即油价需要保持足够低的水平，才能迫使基本面产生趋向新平衡的调整。”
油价长期下挫打击了主要油企的业绩。
艾克森美孚(XOM.N)发布逾10年来最小的季度获利，计划将2016年支出减少四分之一。英国石油公司BP(BP.L)发布逾20年最大年度亏损，计划再裁员数千人。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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