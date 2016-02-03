油价跳升8% 因美国数据疲弱拖累美元重挫

路透纽约2月3日 - 油价周三跳升8%，结束两日跌势，此前投资人借美元下挫良机买入原油，且摆脱显示美国原油库存意外大增至纪录高位的数据影响。

俄罗斯外长重申，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国有共识，该国愿意会谈，这也令投资人对达成减产协议重燃希望，扶助提振油价。

美元指数.DXY重挫至逾七周低点，令以美元计价的商品对其他货币持有人而言价格更低。在今日公布的数据显示，美国1月服务业成长较预期缓慢后，市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年是否能再度升息的疑虑加重，美元因此下挫。

美国原油期货CLc1结算价报每桶32.28美元，大涨2.40美元，或8%。布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶35.04美元，劲升2.32美元，或7.1%，盘中高见35.11美元。

美国取暖油期货HOc1收高6.7%，此前美国天气模型显示未来两周将出现符合季节的寒冷天气。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油和汽油库存增至纪录高位。原油库存猛增780万桶，高于分析师预估的增加480万桶，因进口跳升及炼厂加工减少。但市场摆脱库存数据带来的压力。

“投资人称‘我认为市场已经触底，没有下跌空间，只有反弹’，但我不同意。我认为油价在开始上涨前还会触及新低。－市场有过多原油，你不知道如何应对。”Energy Management Institute的Sal Umek表示。(完)