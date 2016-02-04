油价跌2% 因产油国减产磋商的不确定性抵消了美元下跌的影响

路透纽约2月4日 - 油价周四下跌2%，盘中大幅波动，美元下挫带来的支撑被委内瑞拉说服产油国联合减产的努力能否成功的质疑盖过。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国，因油价下跌而备受现金匮乏困扰。

美元连续第二日下跌，令以美元计价的商品对于其它货币持有者来说更便宜，美元指数.DXY触及约15周低位，因市场仍然对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年能否升息存疑。

对OPEC和其它产油国可能就减产进行磋商的臆测增加了油市的波动性。

全球指标布兰特原油稍早在每桶35美元之上交易，在前一交易日大涨7%后继续攀升，此前伊朗的一位官员被引述称，伊朗支持召开会议，点燃了他们可能采取行动支撑油价的希望，尽管市场对此普遍持怀疑态度。

伊朗在可能达成的任何减产协议中的作用至关重要，因种种迹象显示，该国决心在制裁取消后增产以夺回失去的市场份额。

委内瑞拉油长Eulogio del Pino称，他与卡塔尔油长进行了“良好和富有成果的”会谈，但没有提供会谈细节。卡塔尔是2016年OPEC轮值主席国。

他还会见了阿曼油长，后者“重申支持委内瑞拉为稳定市场采取的行动。”

布兰特原油期货LCOc1收跌1.6%，或0.58美元，报每桶34.46美元，此前在34.15-35.84美元之间交易。

美国原油期货CLc1也下跌，收跌0.56美元，或1.7%，报每桶31.72美元，交易区间为31.53-33.60美元。

油价自2014年年中以来因供应过剩暴跌75%，油价的下跌持续打压大型石油公司的获利。

本周稍早，全球最大的石油公司艾克森美孚(XOM.N)宣布了逾10年来最小的季度获利，英国石油公司BP (BP.L)称2015年录得史上最大亏损。 (完)