油价上涨近2% 因有消息称沙特和俄罗斯等产油国将开会

路透伦敦2月15日 - 油价周一上涨近2%，因有消息称，沙特阿拉伯、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉的部长本周将在多哈会面，这增添了达成产量协议的预期。

指标布兰特原油期货在盘后交易中上涨逾0.60美元。

知情人士周一对路透表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将出席周二举行的会议，这将是石油输出国组织(OPEC)12月初正式会议之后，产油国举行的最大会议。

布兰特原油期货LCOc1期货周一结算价报每桶33.39美元，与周五相比几无变动，但到1930 GMT时升破34美元，延续周五11%的涨幅。周五涨幅为逾七年最大单日涨幅。

美国原油期货CLc1因逢假期，在1800 GMT提前收市，收市前上涨约0.30美元。市场交投清淡，可能限制了上述消息的影响。

一位目击者称，委内瑞拉石油部长Eulogio Del Pino周一抵达卡塔尔时未发表评论。此前消息人士称，Del Pino一直在访问主要产油国，以争取对于该国限产想法的支持，将石油产量“冻结”在当前水准，以抑制油价螺旋下跌。

尼日利亚石油部长对路透表示，OPEC内部愈发意识到，必须做出提振油价的决定。

尽管油价下跌，俄罗斯一直拒绝与OPEC合作。但过去几周，莫斯科对于合作的可能性态度暖味。

国际文传电讯社报导称，俄罗斯驻OPEC代表周一表示，正在与个别OPEC成员国，主要是委内瑞拉，而不是与OPEC，讨论协同减产问题。

“市场做出如此有力的反应，无疑显示这些言论得到认真对待，”德国商业银行分析师表示。

但包括国际能源署(IEA)在内的很多分析师，仍对OPEC能否与其他产油国达成减产协议持怀疑态度。

“我们仍认为，如果价格受到人为减产的支撑，那么只会给成本更高的生产商带来更多喘息空间，并只会在短期内解决问题，”辉立期货在报告中称。

媒体援引伊朗一副总统的话报导称，伊朗目前每日出口原油130万桶，到3月20日将增加至150万桶。(完)