油价下跌3% 供应过剩忧虑和高盛谨慎态度令涨势终结

路透纽约3月8日 - 油价周二下跌3%，布兰特原油连涨六日后回落，因高盛暗示，油价反弹不可持续，分析师预计，上周美国原油库存再创纪录高位。

各方对于限制石油产量持有不同意见，也令市场处于守势。日产300万桶原油的科威特称，只有包括伊朗在内的所有主要产油国达成一致，该国才会加入冻产协议。伊朗仍是该冻产计划的障碍。

“科威特的评论激发了卖盘，看似成为焦点的周度库存数据推动价格走低，”Clipper Data商品研究主任Matt Smith称。

布兰特原油LCOc1收跌1.19美元，或2.9%，报每桶39.65美元，盘中触及41.48美元的2016年高位；虽然布兰特原油今日下跌，但仍较1月20日触及的12年低位27.10美元上涨了46%。

美国原油CLc1收跌1.40美元，或3.7%，报每桶36.50美元，盘中稍早触及38.39美元的三个月高位。

高盛在其报告中称，“在当前环境下，油价上涨是不可持续的。”

能源市场“需要低油价”，才能让美国页岩油生产商减少产出，高盛称。该行还补充道，“否则，油价反弹是自欺欺人的，正如去年春天的行情一样。”

接受路透调查的分析师预估，上周美国原油库存增加360万桶，将总库存连续第四周推升至纪录高位。

月度装船数据显示，北海原油供应将在4月达到四年峰值，连续第八个月日产量高于200万桶。

支撑油价进一步反弹的利好消息是，美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，预期2016年美国原油日产量将减少76万桶，之前预估为减少74万桶。EIA预期2016年美国原油日需求增长8万桶，之前预期增长11万桶。

据行业消息人士周二称，国际油价指标--布兰特原油期货涨至每桶40美元以上后，这可能会导致中国第二季原油进口放缓。中国2月原油进口量触及纪录最高水准。(完)