油价下滑 因美国炼厂进入维护期和产油国冻产会议或流产

路透纽约3月10日 - 油价周四下跌，美国原油期货从三个月高位回落，因炼厂进入维护期，可能导致本已处于纪录高位的原油库存进一步增加，另外，如果伊朗不合作，旨在协调冻产的产油国会议看来可能流产。

美元兑欧元下跌，支撑原油价格。市场人士称，油市在结算前交投震荡，因有意让保持油价保持在或接近40美元水平的基金买入。

布兰特原油LCOc1收低1.02美元，或2.5%，报每桶40.05美元，盘中触及39.63美元日内低位。

美国原油CLc1收跌0.45美元，或1.18%，报每桶37.84美元，从日内低位37.21美元反弹。

油价在周三上涨最多5%，美国原油期货触及三个月高位38.51美元，因上周美国汽油库存骤降，盖过处于纪录高位的原油库存对油市带来的压力。

一些分析师在周四称，汽油库存减少，可能部份因为市场从冬季用汽油转向夏季用汽油。分析师还表示，美国炼厂进入维护期可能进一步推高原油库存。

一些人士称，尽管美国汽油库存骤降，但欧美汽油供应充足，可能削弱原油价格持续反弹的势头。

消息人士称，只要伊朗拒绝合作，原计划于3月20日在俄罗斯举行的产油国讨论全球冻产协议的会议可能流产。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼的幕僚长表示，只有重新夺回在全球市场的份额后，伊朗才会参与任何限制供应的协议。(完)