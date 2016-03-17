冻产协议希望推动油价升至年内高位 美国原油站上40美元

路透纽约3月17日 - 油价周四触及年内高位，美国原油急升5%，刺穿40美元关口，因对主要产油国下月就冻产协议达成一致感到乐观，且美国原油出口上升和汽油需求增强。

美元.DXY 下跌，美联储周三政策决定暗示今年加息两次，而非加息四次，也吸引使用诸如欧元等货币的原油买家进场。

石油输出国组织(OPEC)核心国家沙特和以俄罗斯为首的非OPEC产油国将于4月17日在卡塔尔首都多哈开会，目标是达成过去15年以来首份全球石油供应协议。

Liquidity Energy经纪Pete Donovan表示，就算在这次会议上就协同控制供应达成协议的可能性很小，会议若召开已令油市空头处于守势。

自OPEC提出冻产想法以来，油价从12年低位上涨逾50%，提振布兰特原油从约每桶27美元反弹，美国原油从大约26美元回升。

周四，近月美国原油CLc1收涨1.74美元，或4.5%，报每桶40.20美元，此前涨至年内高位40.26美元。

布兰特原油LCOc1 收涨1.21美元，报41.54美元，此前升至今年迄今峰值41.60美元。

“目前，市场得到良好支持，”Petromatrix原油分析师Olivier Jakob表示。

布兰特原油/美国原油盘中出现贴水，为1月来首次，因交易商纷纷买入美国原油，押注美国原油出口上升。(完)