油价下挫逾2% 对产油国是否会冻产的疑虑加重

路透纽约4月4日 - 油价周一下挫逾2%，布兰特原油触及一个月低位，因投资者怀疑产油国是否会冻产以抑制全球供应过剩的状况。

一输油管道停运只短暂支撑美国原油期货。该管道将原油运送到美国原油库存中心库欣。相反，交易商担心，上周美国原油库存可能连续第八周创下纪录高位。

尽管市场对主要产油国冻产提议的疑虑日益加深，导致油价涨势消退，但油价仍较2月中触及的约12年低位高约40%。

“看来，首季大部份时间受即将举行的冻产会议带动的投机性多头目前倾向于出脱，”能源市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶37.69美元，下挫0.98美元，或2.5%，盘中触及3月4日低位37.60美元。布兰特原油自3月18日触及今年高位42.54美元后下跌了11%。

美国原油期货CLc1结算价报每桶35.70美元，下挫1.09美元，或近3%，稍早反弹，因将原油运输到俄克拉荷马州库欣的输油网络中的一条输油管道Keystone出现因故停运。

美国原油在3月22日触及今年高位41.90美元后回落了15%。

石油输出国组织(OPEC)和其他主要产油国两周后将在卡塔尔多哈召开会议，讨论冻产计划。但达成交易的前景蒙尘，因沙特称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入冻产行动，沙特阿拉伯才会冻结产能。而俄罗斯表示，3月原油日产量为30年来最高。

美国政府数据周五显示，截至3月29日该周，对冲基金持有的净多头头寸下降，为六周来首次减少。