油价小涨 因科威特称迹象显示冻产协议将达成

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月5日 - 油价周二小升，此前科威特强调，主要产油国将在本月会议上就冻结产量达成一致，尽管伊朗拒绝参与该计划。
交易商等待周二稍晚美国行业公布的库存数据，该数据可能显示上周美国原油库存再创纪录高位，这限制了原油价格的涨幅。
在伊朗对冻产计划浇冷水后，科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)周二表示，所有迹象显示，OPEC及非OPEC产油国将在4月17日多哈会议上达成冻产初步协议。
在稍早下跌的原油期货在科威特作出保证后回稳，接着收盘前的一波回补空头令油价进一步走高。
“除了4月17日会议的杂音外，没有其他消息，所以我认为有一些技术性买盘进场，”一交易商表示。
布兰特原油LCOc1收涨0.18美元，报每桶37.87美元，稍早触及一个月低位37.27美元。
美国原油CLc1收涨0.19美元，报每桶35.89美元，临近收盘时升至36.15美元。美国原油稍早跌至3月4日来最低35.24美元。
美国石油协会(API)将在2030 GMT公布上周美国原油库存数据。
接受路透访问的分析师预计，上周美国原油将增加320万桶，连续第八周创下纪录高位。政府将在周三公布库存数据。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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