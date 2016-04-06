油价跳涨5%创三周最大单日升幅 因上周美国原油库存意外减少

路透纽约4月6日 - 油价周三大涨5%，为三周内最大单日升幅，此前美国政府公布上周原油库存意外减少，市场原本预计库存将创纪录新高。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月会议记录暗示美联储将不会在4月加息，这也拉低美元，使美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更具吸引力。

在昨日触及一个月低位后，油价今日上涨最多2美元，此前美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存减少490万桶，因进口减少和炼厂继续增产。

“这是具建设性的数字，应该令油价短期不会走低，”纽约的BRG Brokerage的原油交易员Jeffrey Grossman称。

路透访查的分析师原本预期上周原油库存增加320万桶，连续第八周创下纪录高位。

美国近月原油合约CLc1收涨1.86美元，报每桶37.75美元，稍早上升至37.90美元，上日美国原油降至3月4日来最低的35.24美元。今日美国原油上涨5.2%，为3月16日来最大单日涨幅。

TransCanada Corp (TRP.TO)推迟恢复Keystone的运作，这消息也支撑美国原油期货。该原油管道每日运送59万桶原油到库欣和伊利诺伊州。受Keystone管道停运影响，近月美国原油较次月合约贴水CLc1-CLc2降至三周最低水平。

布兰特原油LCOc1收涨1.97美元，报每桶39.84美元，日高在39.94美元。

挪威伊科菲斯克油田和英国Buzzard油田的计划维护工作，也支撑布兰特原油。(完)