油价下滑 输油管道Keystone停运但库欣库存仍增加

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约4月7日 - 油价周四下跌，因尽管一输油管道停运，但数据显示美国原油期货合约交割地库欣周度库存增加。不过空头回补令油价缩减跌幅，暗示后市可能更加波动。
“能源市场交投仍然震荡，基本面和宏观经济因素交错，每日都在变动，”原油市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。
布兰特原油期货LCOc1下跌0.41美元，或约1%，收报每桶39.43美元，盘中曾下跌超过1美元或近3%。
美国原油期货CLc1 下滑0.49美元，收报每桶37.26美元，盘中低见36.69美元。
油价下跌，此前市场情报公司Genscape报告，库欣在截至周二该周原油库存增加25.5804万桶。
尽管TransCanada Corp (TRP.TO)周六起关闭其Keystone输油管道，但库欣原油库存仍然增加。Keystone输油管道每日运送59万桶原油到库欣和伊利诺伊州。TransCanada担心Keystone输油管道可能漏油，所以将其关闭。
尽管Genscape指出，在截至周二的五日内库欣原油库存减少48.1485万桶，可能是受到Keystone停运影响，但未足以抵销原油在该周的总流入。
原油价格受压，也因数据显示，4月初以来伊拉克南部港口原油平均日出口量为349.4万桶，高于3月时的328.6万桶。
尽管如此，接近收盘时，投资者回补空头，布兰特和美国原油期货缩减逾一半的稍早跌幅。
一些人士将此归因于部份投资者的乐观看法。他们认为，尽管库欣库存增加，但美国原油总体供需状况变得更平衡。美国政府周三报告，上周美国原油库存减少近500万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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