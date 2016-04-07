油价下滑 输油管道Keystone停运但库欣库存仍增加

路透纽约4月7日 - 油价周四下跌，因尽管一输油管道停运，但数据显示美国原油期货合约交割地库欣周度库存增加。不过空头回补令油价缩减跌幅，暗示后市可能更加波动。

“能源市场交投仍然震荡，基本面和宏观经济因素交错，每日都在变动，”原油市场顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.41美元，或约1%，收报每桶39.43美元，盘中曾下跌超过1美元或近3%。

美国原油期货CLc1 下滑0.49美元，收报每桶37.26美元，盘中低见36.69美元。

油价下跌，此前市场情报公司Genscape报告，库欣在截至周二该周原油库存增加25.5804万桶。

尽管TransCanada Corp (TRP.TO)周六起关闭其Keystone输油管道，但库欣原油库存仍然增加。Keystone输油管道每日运送59万桶原油到库欣和伊利诺伊州。TransCanada担心Keystone输油管道可能漏油，所以将其关闭。

尽管Genscape指出，在截至周二的五日内库欣原油库存减少48.1485万桶，可能是受到Keystone停运影响，但未足以抵销原油在该周的总流入。

原油价格受压，也因数据显示，4月初以来伊拉克南部港口原油平均日出口量为349.4万桶，高于3月时的328.6万桶。

尽管如此，接近收盘时，投资者回补空头，布兰特和美国原油期货缩减逾一半的稍早跌幅。

一些人士将此归因于部份投资者的乐观看法。他们认为，尽管库欣库存增加，但美国原油总体供需状况变得更平衡。美国政府周三报告，上周美国原油库存减少近500万桶。(完)