油价连跌第二日 产量不断上升重燃供应过剩担忧

路透纽约5月3日 - 油价周二连续第二日下跌，从上周触及的年内高位进一步回落，因原油产量不断上升重燃对全球供应过剩的忧虑，加之美元反弹和股市下跌。

本周数据显示，中东产油大国上月原油产量上升，或可能在短期内大幅增加。周三美国政府的报告可能显示，上周美国原油库存触及纪录高位。

“有关供应的故事够多了，足以削减或抑制任何油价涨势，”Energy Aspects分析师Richard Mallinson说。他补充道，之前油价上涨的唯一动因是美国原油产量长期下降的可能性。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.86美元，或1.9%，收报每桶44.97美元。

美国原油期货CLc1下挫1.13美元，或2.5%，收报每桶43.65美元。

伊拉克称，该国南部油田日均出口原油340万桶，高于3月时的330万桶。

沙特4月原油日产量为1,015万桶，但消息人士称，该国原油日产量可能很快返回接近纪录水准的1,050万桶。

在1月西方制裁取消后，伊朗石油产量也增加，自年初以来原油日出口量已接近翻番，至近200万桶。

周二美元指数.DXY上涨，为4月22日来首次，使美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说吸引力下降。

全球股市下跌，因中国和英国制造业数据低迷，且欧元区经济增长预估被下修。

路透调查显示，分析师预计美国能源资料协会(EIA)周三公布的报告将会显示，上周美国原油库存增加140万桶，至纪录高位，目前库存已超过5.4亿桶。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据。(完)