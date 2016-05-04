油价先扬后抑 因上周美国原油库存增幅超过预期

路透纽约5月4日 - 上周美国原油库存增幅大于预期，库存创下纪录新高，拖累布兰特原油期货周三由升转跌，美国原油期货也缩减涨幅。油价盘初上涨，因投资人担心加拿大阿尔伯塔省野火导致当地油企减产。

政府数据显示，上周美国原油库存增加280万桶，较分析师预期的增幅超出约100万桶，美国原油库存自1月以来屡创纪录高位。上周美国汽油库存也意外增加。

库存数据对油市的压力，盖过加拿大阿尔伯塔省Fort McMurray市疏散居民所带来的供应担忧对油价提供的支撑。该省野火蔓延整个Fort McMurray市，当地是加拿大油砂田的心脏地带，令诸如Suncor Energy (SU.TO)和壳牌(RDSa.L)等原油公司降低产出。

Again Capital Management合伙人John Kilduff认为，野火造成的市场恐慌合理，但将证实是暂时性的。

美国原油期货上涨0.13美元，或0.3%，收报每桶43.78美元。布兰特原油下跌0.35美元，或0.78%，收报44.62美元。

汽油期货RBc1下挫1.17%，至每加仑1.4925美元，此前美国能源资料协会(EIA)数据显示上周汽油库存意外增加。汽油裂解价差在周三下午交易中大跌7.5%，至每桶18.28美元。

布兰特原油期货较上周五触及的高位已经回落逾5%，因石油输出国组织(OPEC)产量增加、美国和亚洲经济放缓的迹象和美元走强。

尽管4月OPEC总产量增长，但全球供应受扰的情况一直在支撑油价。一些投资人相信油价今年还会进一步上涨，因供应过剩的情况缓解。(完)