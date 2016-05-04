油价先扬后抑 因上周美国原油库存增幅超过预期

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月4日 - 上周美国原油库存增幅大于预期，库存创下纪录新高，拖累布兰特原油期货周三由升转跌，美国原油期货也缩减涨幅。油价盘初上涨，因投资人担心加拿大阿尔伯塔省野火导致当地油企减产。
政府数据显示，上周美国原油库存增加280万桶，较分析师预期的增幅超出约100万桶，美国原油库存自1月以来屡创纪录高位。上周美国汽油库存也意外增加。
库存数据对油市的压力，盖过加拿大阿尔伯塔省Fort McMurray市疏散居民所带来的供应担忧对油价提供的支撑。该省野火蔓延整个Fort McMurray市，当地是加拿大油砂田的心脏地带，令诸如Suncor Energy (SU.TO)和壳牌(RDSa.L)等原油公司降低产出。
Again Capital Management合伙人John Kilduff认为，野火造成的市场恐慌合理，但将证实是暂时性的。
美国原油期货上涨0.13美元，或0.3%，收报每桶43.78美元。布兰特原油下跌0.35美元，或0.78%，收报44.62美元。
汽油期货RBc1下挫1.17%，至每加仑1.4925美元，此前美国能源资料协会(EIA)数据显示上周汽油库存意外增加。汽油裂解价差在周三下午交易中大跌7.5%，至每桶18.28美元。
布兰特原油期货较上周五触及的高位已经回落逾5%，因石油输出国组织(OPEC)产量增加、美国和亚洲经济放缓的迹象和美元走强。
尽管4月OPEC总产量增长，但全球供应受扰的情况一直在支撑油价。一些投资人相信油价今年还会进一步上涨，因供应过剩的情况缓解。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。