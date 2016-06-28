油价跳涨3% 因低吸买盘和挪威油气工人可能罢工

路透纽约6月28日 - 原油周二收涨3%或以上，英国公投决定脱欧拖累油价大跌两日后，投资者逢低买入。

原油供应可能受到干扰和原油库存减少也使投资者的关注返回到市场基本面上。

多个挪威油气田的工人可能罢工，将可能降低该国原油产出，扶助支撑原油价格，之前两日原油累计下跌8%。

投资者也关注美国原油库存可能连续第六周下跌，而且大幅减少，接受路透访问的分析师预期，上周美国原油库存将减少240万桶。

美国石油协会(API)将在2030 GMT公布原油库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三公布官方库存数据。

“一些低吸买盘带动油价反弹，此前原油跌穿47美元被证明是不可持续的，且有消息称挪威油气行业工人将可能罢工。”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

布兰特原油期货LCOc1上涨1.42美元，或3%，收报每桶48.58美元。

美国原油期货CLc1上升1.52美元，或3.3%，收报每桶47.85美元。

指标原油过去两日下跌近4美元，布兰特原油触及47美元以下的七周低位，美国原油跌穿46美元触及一个低位。

油价几乎在周二全日上涨，接近尾盘时涨势可速。油价反弹，因美元从三个月高位回落。

但一些分析师保持警惕，称需要更多基本面强劲的凭证，才能放心油价在持续反弹的道路上。(完)