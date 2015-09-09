国际能源署新任署长呼吁与中国“加强伙伴关系”

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 （记者 Adam Rose） - 国际能源署（IEA）新任署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）周三首次正式出访中国时呼吁IEA与中国“加强伙伴关系”。
本月接任IEA署长的比罗尔在北京向中国官员和外国使节发表演讲时称，其四年任期的一个顶级要务将是加强与非IEA成员的新兴国家的关系。
“中国排在名单首位，”他说道。
中国是世界第二大石油进口国，但鉴于中国的原油购买和需求成为决定全球油价的关键因素，中国越来越有超越美国成为第一大石油进口国的态势。
中国4月的原油进口超过了美国。
比罗尔没有排除中国加入IEA的可能性，称他将“尽全力”加深与中国的合作。
比罗尔在演讲中称，IEA必须将中国置于IEA供应安全系统的“保护伞”之下，这样若全球供应发生混乱，就可能有办法协调成员国和中国释放各自持有的战略储备油。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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