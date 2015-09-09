国际能源署新任署长呼吁与中国“加强伙伴关系”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月9日 （记者 Adam Rose） - 国际能源署（IEA）新任署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）周三首次正式出访中国时呼吁IEA与中国“加强伙伴关系”。

本月接任IEA署长的比罗尔在北京向中国官员和外国使节发表演讲时称，其四年任期的一个顶级要务将是加强与非IEA成员的新兴国家的关系。

“中国排在名单首位，”他说道。

中国是世界第二大石油进口国，但鉴于中国的原油购买和需求成为决定全球油价的关键因素，中国越来越有超越美国成为第一大石油进口国的态势。

中国4月的原油进口超过了美国。

比罗尔没有排除中国加入IEA的可能性，称他将“尽全力”加深与中国的合作。

比罗尔在演讲中称，IEA必须将中国置于IEA供应安全系统的“保护伞”之下，这样若全球供应发生混乱，就可能有办法协调成员国和中国释放各自持有的战略储备油。(完)