国际能源署新任署长呼吁与中国“加强伙伴关系”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月9日 （记者 Adam Rose） - 国际能源署（IEA）新任署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）周三首次正式出访中国时呼吁IEA与中国“加强伙伴关系”。
本月接任IEA署长的比罗尔在北京向中国官员和外国使节发表演讲时称，其四年任期的一个顶级要务将是加强与非IEA成员的新兴国家的关系。
“中国排在名单首位，”他说道。
中国是世界第二大石油进口国，但鉴于中国的原油购买和需求成为决定全球油价的关键因素，中国越来越有超越美国成为第一大石油进口国的态势。
中国4月的原油进口超过了美国。
比罗尔没有排除中国加入IEA的可能性，称他将“尽全力”加深与中国的合作。
比罗尔在演讲中称，IEA必须将中国置于IEA供应安全系统的“保护伞”之下，这样若全球供应发生混乱，就可能有办法协调成员国和中国释放各自持有的战略储备油。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”