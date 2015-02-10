油价大跌 因IEA预计库存将增加

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透纽约2月10日 - 原油价格周二下挫，为四个交易日内首见，此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前，充足的供应将令全球库存增加。
IEA表示，“除非发生任何未预见到的干扰，经合组织(OECD)国家的库存到2015年中期可能回升至接近1998年8月创下的历史高位28.3亿桶，当时(美国原油)价格随后不久跌至每桶11.22美元的月均低点。”
美国3月原油收报每桶50.02美元，大跌2.84美元，或5.37%，日低为49.86美元。
指标布兰特原油期货收报每桶56.43美元，下挫1.91美元，或3.3%，盘中一度跌至56.11美元。
纽约能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“IEA的报告提醒我们仍有大量供应涌来，这让那些认为油价已经触底，目前正在反弹的多头大失所望。”
“尽管预期到2015年末油市供应过剩将减少，但市场下行压力可能尚未出尽，”IEA称。
IEA还将2015年石油输出国组织(OPEC)原油日需求量预估上调20万桶，至2,940万桶。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
美国能源资料协会(EIA)周二月报对今明两年的美国原油日产量预估基本上同上月预估一致。
在美国周度库存数据公布前，路透访查的分析师预计，上周美国原油库存可能增加370万桶，令库存总量再度刷新高位。
美国石油协会(API)将在周二2130GMT发布周度库存数据，周三EIA将发布库存报告。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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