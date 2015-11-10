焦点：油价到2020年仅能逐步恢复至每桶80美元--IEA

路透伦敦11月10日 - 国际能源署(IEA)周二表示，在下个10年结束之前，油价不大可能恢复至每桶80美元的水平。虽然石油产业投资的下降幅度前所未见，但每年需求增长超不过每日100万桶。

IEA在其全球能源展望报告中称，到2020年之前，年需求增长预计约为每日90万桶，到2040年逐步达到每日1.035亿桶。

今年油价跌到每桶50美元左右，使美国页岩油大幅减产。页岩油是造成全球石油供应过剩的主要因素，这使得油价在过去12个月下跌约50%。

“我们预测到2020年前后，油价逐渐上涨至每桶80美元，”国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在该报告公布前告诉路透。

“我们预估今年石油方面的投资将会减少逾20%。但，或许更重要的是，明年将延续这种跌势。”

“过去25年来，我们从来没见过连续两年投资下滑，而这可能对未来几年的油市有很大的影响。”

石油企业削减支出、裁员并在全球推迟约2,000亿美元的超大型项目，努力应对不景气及长期低油价前景。

IEA预估，今年投资已减少20%。

加拿大和巴西，以及美国的较高成本生产商，比起大多数的出口商，可能更快沦为低油价的牺牲者，但这些减产可能被伊拉克和伊朗供应增加所抵销。

**石油安全**

比罗尔称，中东出口可能占总供应的三分之二以上，尤其是在油价持于50美元的背景下。目前中东对全球石油供应占比约为三分之一。

“我们要仔细斟酌，极少数国家出口占全球市场很大比重，这对石油安全的影响如何，”他说。

但伊拉克动荡以及基础设施老旧，可能阻碍该国提高产出。伊拉克如今是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。伊朗今年料摆脱西方国家制裁，但需要大量投资，产出才能恢复到2012年之前每日250万桶的水准。

需求方面，IEA预计，到2040年，中国能源消耗总量将是美国的两倍。中国是全球最大商品消费国。

但效率提高以及经济转型将意味着，中国未来单位GDP能源消耗比过去25年下降85%。

印度将成为需求增加的主要推手，IEA预计该国消耗量增幅将高于其他地方，在2040年将攀抵1,000万桶/日。

比罗尔指出，尽管IEA并未预计油价在未来10年将徘徊于每桶50美元左右，但也不排除油价会在较长时间内处于低档。

短期内全球经济成长低迷，OPEC维持高产量以拉高市占率的政策，再加上OPEC以外国家供给更具韧性，都将导致油价在更长时间内持续走跌。

“在这种情境下，油价在2020年底前仍将逼近每桶50美元，而后在2040年缓步回升至85美元，”IEA在报告中指出。

“在低油价环境下，中东国家在油市的占有率比过去40年中的任何时间都高，”报告还称。(完)