油价回吐大部分涨幅 因IEA警告市场可能“被供应过剩淹没”

路透1月19日 - 布兰特原油周二从12年低位反弹，此前的数据显示，中国石油需求创纪录高位，但世界能源监管机构警告称，市场可能被“供应过剩”淹没，这限制了布兰特原油的涨幅，将美国原油打压至2003年来最低水准。

分析师还将布兰特原油从周一的每桶不到28美元的反弹归因为短暂的空头回补，油价今年已累积下跌逾20%，带动截至1月12日当周空头头寸数量创纪录高位。

“看上去是下跌行情中的健康的向上修正，”PVM Oil Associates石油分析师Tamas Varga称。

布兰特原油收涨0.7%，或0.21美元，报每桶28.76美元。日高见30.24美元，从周一触及2003年11月以来最低水平的27.67美元反弹。

美国原油收报每桶28.46美元，下跌0.96美元，或3.26%，为2003年9月以来的最低水平。美国市场周一因公共假日闭市。

市场从路透的初步计算数据得到支撑，该数据显示，中国这个世界第二大石油消费国2015年原油日需求可能达到纪录高的1,032万桶，比2014年高2.5%。

对供应过剩的担忧再次浮现，此前国际能源署(IEA)称，因比往常温暖的天气和供应增加，全球原油过剩局面将持续至至少2016年后期。

在伊朗被解除西方制裁后，伊朗石油重返油市，供应过剩的局面势将恶化。

伊朗称，可以将日产量增加50万桶，周一下令开始增产，但IEA预计，到2016年第一季末将每日额外增加约30万桶原油。

对能源市场体质进行定期评估的IEA称，未来价格可能会进一步下降，“...除非发生一些事情，否则油市将被供应过剩淹没。”

分析师大多同意在获得持续或大幅释然性反弹前，油价还需一个大跌。(完)