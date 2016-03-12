IEA预计供应收紧带动油价上涨 但高盛称反弹为时过早

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月11日 - 油价周五大涨近2%，美国原油期货连升第四周，此前国际能源署(IEA)称市场可能已经触底，但高盛称油价在不到两个月内大幅反弹50%的升势“为时过早”。
国际能源署(IEA)周五称，美国及其它非石油输出国组织(OPEC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。
IEA称，现在认为2016年非OPEC产油国产量将下降75万桶/日，降幅较之前预估的每日下降60万桶多出25%。
高盛周五在一篇客户报告中指出，由于美国石油库存升至纪录高位，抵销了美国石油产量下滑的正面影响，未来几周油价有可能大幅下跌。
该行称油价需要低到能确保供应随着时间的推移减少，预计今年布兰特原油期货均值在39美元，之前预估为45美元。
“所以目前出现正反两方，”商品经纪公司Powerhouse的David Thompson表示，“看空的高盛对看多的IEA。”
布兰特原油LCOc1收高0.34美元，或近1%，报每桶40.39美元，本周布兰特原油期货大涨4%，连升第三周。
美国原油CLc1收高0.66美元，或1.74%，报每桶38.50美元，盘中刷新今年高位，报39.02美元。本周美国原油期货劲升7%，连升第四周。
油田服务公司Baker Hughes发布的数据显示，本周美国石油钻井平台连续第12周减少，仅剩386座，为2009年来最低，较一年前减少480座。该消息巩固了市场的升势。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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