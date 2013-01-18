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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 17:11 BJT

IEA月报: 全球油市供应可能趋紧,因中国需求增长

"突然之间,市场看来比我们原先所想的更加紧俏,"IEA月报并称,经济合作暨发展组织(OECD)发达经济体的石油库存,经过一段长时间的上升后正在下滑.

"OECD库存趋紧--明显有别于2012年持续且违反季节性的上升现象."(完) (编译 侯向明/蔡美珍; 审校 沈以文/田建华)
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