IEA月报：油价可能已触底 因非OPEC产出迅速下降且伊朗供应增势不猛

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透伦敦3月11日 - 国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OPEC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。
IEA称，现在认为2016年非OPEC产油国产量将下降75万桶/日，之前的预估下降规模为60万桶/日。
IEA称，2016年光美国的产出就将减少53万桶/日。
“有明确迹象显示市场力量...正在发挥作用，成本偏高的生产商正在缩减产出，”IEA表示，
IEA称，OPEC国家2月产出下滑9万桶/日，因尼日利亚、伊拉克及阿拉伯联合大公国(阿联酋)减产。
“同时，伊朗回归市场的情况并不像伊朗预期那么影响重大；我们认为2月产量增长22万桶/日，目前来看伊朗回归市场将是循序渐进的，”IEA称。
IEA表示，这些因素的影响下，经济合作暨发展组织(OECD)成员国2月库存为一年来首次下降，不过浮式储油库存上升。
不过IEA称，预计全球石油和油品库存会在2016年上半年大幅上升，幅度约在150-190万桶/日，不过在下半年增幅降至仅20万桶/日，上次报告中预测为增长30万桶/日。
“价格方面，漫长黑暗期可能终于看到结束的曙光，但我们不能确定2017年什么时候油市会实现平衡。很明显的，目前发展方向正确，但前路漫长，”IEA称。(完)
(编译 刘秀红/张明钧/王丽鑫；审校 王洋/蔡美珍)
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