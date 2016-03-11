IEA月报：油价可能已触底 因非OPEC产出迅速下降且伊朗供应增势不猛

路透伦敦3月11日 - 国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OPEC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。

IEA称，现在认为2016年非OPEC产油国产量将下降75万桶/日，之前的预估下降规模为60万桶/日。

IEA称，2016年光美国的产出就将减少53万桶/日。

“有明确迹象显示市场力量...正在发挥作用，成本偏高的生产商正在缩减产出，”IEA表示，

IEA称，OPEC国家2月产出下滑9万桶/日，因尼日利亚、伊拉克及阿拉伯联合大公国(阿联酋)减产。

“同时，伊朗回归市场的情况并不像伊朗预期那么影响重大；我们认为2月产量增长22万桶/日，目前来看伊朗回归市场将是循序渐进的，”IEA称。

IEA表示，这些因素的影响下，经济合作暨发展组织(OECD)成员国2月库存为一年来首次下降，不过浮式储油库存上升。

不过IEA称，预计全球石油和油品库存会在2016年上半年大幅上升，幅度约在150-190万桶/日，不过在下半年增幅降至仅20万桶/日，上次报告中预测为增长30万桶/日。

“价格方面，漫长黑暗期可能终于看到结束的曙光，但我们不能确定2017年什么时候油市会实现平衡。很明显的，目前发展方向正确，但前路漫长，”IEA称。(完)