油价已经触底 但反弹不会十分猛烈--IEA分析师

路透奥斯陆3月1日 - 国际能源署(IEA)一位资深分析师周二称，全球油价看来已经触底，预计今年展开升势，因投资削减有助于减少过剩供应。

布兰特原油收涨0.24美元，或0.6%，报每桶36.81美元，盘中低见35.95美元。美国原油收涨0.65美元，或2%，报每桶34.40美元，盘中低见33.37美元。

“油价看起来已经触底，”IEA石油产业与市场部门新任主管Neil Atkinson在奥斯陆的一个研讨会上表示。

“预计油价将在2016年全年展开升势，并延续至2017年，预期市场将在2017年恢复至平衡状态，”他补充说。

国际能源署(IEA)周一称，国际油市将在2017年开始恢复平衡，届时美国石油产量在低油价的压力下会进一步下降。而此后美国原油产量将恢复增长，到2021年时将达到纪录高位。

Atkinson表示，如果美国生产商“坚持更久”，那么市场的再平衡时间可能要推后一年到2018年。

不过，从中期来看油价上涨将会受限，因为一旦油价涨到能够盈利的水平，美国页岩油将会再度增产。

“油价涨到每桶40-50美元，将给轻质致密油的生产企业发出(增产)信号，”Atkinson说。

IEA预测，到2020年油价将升至每桶80美元，美国石油产量到2021年将达到每日1,420万桶的纪录高位。

一些分析师并不同意IEA对于油价反弹速度的预测。

“改变不会是渐进式的，而是会以突然方式出现，”挪威主要银行DNB的资深石油分析师Torbjorn Kjus说。

“我们认为油价会在未来12个月内升到每桶60美元以上，”他补充说。

DNB分析师预估，待油价再度升至可盈利水平后，美国页岩油生产商需要大约一年时间来提升产量。(完)