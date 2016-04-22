焦点：油价跳涨可望提升通胀前景 超宽松政策央行恐面临挑战

路透伦敦4月21日 - 今年迄今油价反弹65%，反映了2015年还不成熟的复苏，但若反弹势头持续，则将提振整体通胀率。全球一些央行的紧急抗通缩模式如今愈发深入。

即便布兰特原油就保持在目前水准，分析师认为，其从1月所及12年低点的大幅反弹势头可能使明年通胀率提高一个多百分点。

“央行政策通常有约18个月的滞后期，因此18个月后的通胀情况应是首要关切，”瑞银的Paul Donovan表示。

“如果油价持稳，到2017年底时欧元区通胀率或许会升至1.7%或1.8%左右。不论以什么标准而言，这都非常接近欧洲央行的目标，也使现在是否应寻求采取更多宽松政策成为问题。”

欧洲央行对物价稳定的定义是，中期来看通胀率“低于但接近”2%。但现在欧洲央行与日本央行一道，走在全球对抗通缩威胁的前列。

为了实现2%的通胀率目标，日本央行在大规模资产购买计划的基础上，1月又实施负利率，令市场大感意外。与此同时，欧洲央行实际也已推出举措，鼓励欧元区银行向企业放贷。

欧元区整体通胀率目前为零，上次达到2%是在2013年1月。去年年初以来有49家央行放松政策以提振通胀、促进增长，或两者兼顾，欧洲央行便是其中之一。

在供应过剩和需求疲软的夹击下，布兰特原油期货自2014年6月的115美元跌落，成为全球“低通胀”--有些地区甚至出现通缩--的主要原因。

**不会步日本后尘？**

汇丰首席欧洲经济分析师Karen Ward称，过去一年能源价格下降把目前欧元区整体通胀率拉低了0.8个百分点。

因此，即使维持当前价格，到明年初将推升通胀率0.4个百分点，相当于对通胀产生1.2个百分点的影响。

“油价改变了游戏，”Ward称。

“随着通胀上升，对陷入日本式通缩的担忧将会缓解。但基础增长 仍然相当低迷，所以油价上涨不会导致通胀压力激增，”她称。

尽管欧洲央行及其他央行注重整体通胀，但决策者也密切关注核心通胀趋势，即剔除了传统上较为波动的食品和能源价格的通胀。

这方面的信号不一。欧元区核心通胀过去一年一直在上升，但也仅升至1%。上次高于2%还是在2008年。

原油价格反弹惊人，不仅是从低位强力回升，而且在交易商图表上，目前已接近可能的关键长期技术水平。

本月稍早，布兰特原油自2014年7月以来首次回升至200日移动均值上方，目前该重要的技术水准仅略高于每桶43美元，而现货价格正在涨向46美元。

过去几年人们已在怀疑石油、经济成长和通胀间传统关系的经济模型。

两年前人们的普遍观点是如果油价下跌75%，则将重创消费者支出和整体经济成长，但实际上并没发生这样的情况，目前低油价等同于需求低迷和经济总体疲弱。

ING-DiBa驻法兰克福首席分析师Carsten Brzeski认为，如果油价上涨20%，应带动通胀率最高增长0.4个百分点，这意味着1月中以来油价近60%的涨幅，将使通胀率上升逾1个百分点。

这将受到一些央行的欢迎，比如担心通缩威胁的欧洲央行，以及已在应对经济成长强劲且就业市场收紧的美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行等。

“这足以使央行不再采取更多措施以对抗通缩，”Brzeski称。

“但另一方面，这一幅度可能太小，不会迫使央行重新考虑它们的政策立场，尤其是在欧元区，这里的高失业率将使核心通胀受到抑制，”他称。(完)