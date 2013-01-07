EIA库存周报: 美国上周原油库存骤降,油品库存则大增

路透纽约1月4日 - 美国政府周五发布的数据显示,该国2012年最后一周的原油库存骤降1,110万桶,创下2001年2月以来最大单周降幅,因炼厂原油进口量降至10年低点.

能源资料协会(EIA)在一周库存报告中表示,库存下降主要集中在美湾地区,那里的库存在12月28日止当周减少1,030万桶.

当周原油日进口量仅为709.4万桶,远低于此前一周的802.5万桶.原油净进口量为每日705万桶,是EIA自2001年11月开始此项记录以来的最低水平.

美湾地区年末的原油库存下降,通常归因于炼厂为减轻因库存承担的税负而推迟收货.分析师已经预计到这一点,并称新一年开始后原油进口量应会反弹.

市场对原油库存下降反应平静.

"人们意识到原油库存减少与年底的避税活动有关,而(精炼)油品,特别是馏分油的库存大增,将会缓和对供应的担忧."Price Futures Group分析师Phil Flynn指出.

当周油品库存增加,其中汽油库存上升260万桶,馏分油库存增长460万桶.

西德州中质原油期货的交割地--库欣的原油库存继续攀升,达到4,980万桶的纪录新高.

交易商密切关注库欣的库存状况,并预期将于1月稍晚启用的新输油管线将令这里的库存下降.(完)

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