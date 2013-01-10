EIA库存周报: 上周美国原油库存增幅符合预期,燃料库存激增

* 汽油库存继第四季增加后进一步攀升

* 美国国内原油日产量超过700万桶

* EIA数据公布后,原油和汽油期货均下跌

路透纽约1月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存增幅大致符合预期,而成品油库存激增,即便炼厂产能利用率下滑.

EIA数据显示,在截至1月4日止的当周,原油库存增加131万桶至3.6125亿桶.路透走访的分析师原先预计为增加150万桶.

当周美国原油日进口量增加125万桶至830万桶.

**汽油库存持续增加**

汽油供应量增加741万桶,高于分析师预计的增加230万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加678万桶,预估为增加200万桶.

燃料库存增加之际,美国炼厂产能利用率却在下滑.EIA表示,上周产能利用率下降1.3个百分点至89.1%.

汽油库存在2012年第四季期间增加近3,000万桶后,上周延续升势,助力推低全国汽油价格.

"汽油库存持续增加,延续了第四季的强劲增长势头."纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示,"这将继续打压汽油价格."

**库欣库存创纪录高位**

前一周原油库存创下逾10年来的最大降幅,当时库存减少1,110万桶.

年底原油库存减少,通常是归因于炼厂试图优化库存相关的税负情况.年初头几周库存往往会增加.

西德州中质原油期货的交割地--库欣的原油库存持续攀升,上周触及5,008万桶的纪录高位,较前一周增加33.2万桶.

交易商正在密切留意库欣的库存水平,因他们预计日运输能力40万桶的Seaway line输油管线可能会令该地库存下降.该管线将于本周启动.

在EIA库存数据公布之后,美国原油期货抹去稍早涨幅,转为下跌.

纽约港汽油期货价格下降0.8%,报每加仑2.7723美元.

EIA表示,上周美国原油产量日均值超过700万桶,为1993年3月以来首次超过该水平.(完)

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