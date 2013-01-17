EIA库存周报: 上周美国原油库存下降,成品油库存上升

英国热股：Imagination股价狂跌逾60%，因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透纽约1月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存因进口减少而下降,成品油库存上升.
EIA数据显示,在1月11日当周美国原油库存下降95.1万桶至3.603亿桶.路透走访的分析师原先预计为增加230万桶.
当周美国原油日进口量减少31.2万桶至799万桶.
汽油库存增加191万桶,路透调查预估为增加290万桶.馏分油库存增加169万桶,预估为增加190万桶.
EIA称,上周炼厂产能利用率下降1.2个百分点至87.9%.
纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称,"报告对(油价)有一些支撑,因为原油库存下降且成品油库存增幅低于预估.然而需求持续低迷."
西德州中质原油期货的交割地--库欣的原油库存持续攀升,上周触及5,186万桶的纪录高位,较前一周增加178万桶.
在EIA库存数据公布之后,美国原油期货扩大涨幅,1616GMT时上涨0.96美元,报每桶94.24美元.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻; 审校 于春红)
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。