EIA库存周报: 上周美国原油库存下降,成品油库存上升

路透纽约1月16日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存因进口减少而下降,成品油库存上升.

EIA数据显示,在1月11日当周美国原油库存下降95.1万桶至3.603亿桶.路透走访的分析师原先预计为增加230万桶.

当周美国原油日进口量减少31.2万桶至799万桶.

汽油库存增加191万桶,路透调查预估为增加290万桶.馏分油库存增加169万桶,预估为增加190万桶.

EIA称,上周炼厂产能利用率下降1.2个百分点至87.9%.

纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称,"报告对(油价)有一些支撑,因为原油库存下降且成品油库存增幅低于预估.然而需求持续低迷."

西德州中质原油期货的交割地--库欣的原油库存持续攀升,上周触及5,186万桶的纪录高位,较前一周增加178万桶.

在EIA库存数据公布之后,美国原油期货扩大涨幅,1616GMT时上涨0.96美元,报每桶94.24美元.(完)

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