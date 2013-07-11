EIA库存周报：美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 原油库存两周内下降2,000万桶
* 炼厂原油净投入量创六年来最高
* 库存数据推动美国原油期货涨幅扩大至逾2美元
* 布兰特原油较美国原油升水收窄至2010年12月来最窄水平
路透7月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶，创历史最大两周降幅，库欣库存降至今年最低点。
新的输油管道和铁路系统有助于疏通瓶颈，将页岩油运往沿海炼厂以供生产，石油贸易商已经准备迎接今夏库存的快速下滑。但本周的下滑程度仍超出预期。
墨西哥湾沿岸地区原油库存下降480万桶，再度成为整体库存大降的最大因素。分析师原本预计全国库存下降仅310万桶。不过周二稍晚美国石油协会(API)公布的数据也显示库存大幅下滑。
炼厂一直在加大生产以满足国内及出口市场的需求，上周炼厂的原油净投入量达到每日1,610万桶，为2007年7月以来最高。整体炼厂产能利用率上升至92.4%。
根据EIA分析师Hannah Breul，库存大幅减少部分因为进口相对较低。虽然上周原油日进口量增加11.8万桶，但748万桶的整体水准依然相对较低。
数据发布后，美国原油期货 扩大涨幅约0.5美元，并一度涨逾2美元。布兰特原油期货 涨幅落后，日内仅上涨0.42美元，令8月布兰特/WTI价差CL-LCO1=R缩减0.5美元至2.6美元。
7月5日止当周，库欣原油库存下降269万桶至4,697万桶，为2012年12月来最低。
7月5日止当周，汽油库存下降263万桶，分析师预估为增长60万桶。馏分油库存增加300万桶，预估为增加70万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。