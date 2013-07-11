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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:38 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶

* 原油库存两周内下降2,000万桶

* 炼厂原油净投入量创六年来最高

* 库存数据推动美国原油期货涨幅扩大至逾2美元

* 布兰特原油较美国原油升水收窄至2010年12月来最窄水平

路透7月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存连续第二周大减1,000万桶，创历史最大两周降幅，库欣库存降至今年最低点。

新的输油管道和铁路系统有助于疏通瓶颈，将页岩油运往沿海炼厂以供生产，石油贸易商已经准备迎接今夏库存的快速下滑。但本周的下滑程度仍超出预期。

墨西哥湾沿岸地区原油库存下降480万桶，再度成为整体库存大降的最大因素。分析师原本预计全国库存下降仅310万桶。不过周二稍晚美国石油协会(API)公布的数据也显示库存大幅下滑。

炼厂一直在加大生产以满足国内及出口市场的需求，上周炼厂的原油净投入量达到每日1,610万桶，为2007年7月以来最高。整体炼厂产能利用率上升至92.4%。

根据EIA分析师Hannah Breul，库存大幅减少部分因为进口相对较低。虽然上周原油日进口量增加11.8万桶，但748万桶的整体水准依然相对较低。

数据发布后，美国原油期货 扩大涨幅约0.5美元，并一度涨逾2美元。布兰特原油期货 涨幅落后，日内仅上涨0.42美元，令8月布兰特/WTI价差CL-LCO1=R缩减0.5美元至2.6美元。

7月5日止当周，库欣原油库存下降269万桶至4,697万桶，为2012年12月来最低。

7月5日止当周，汽油库存下降263万桶，分析师预估为增长60万桶。馏分油库存增加300万桶，预估为增加70万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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