油价跳升约2% 关注美国周度库存数据及伊朗局势

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透纽约6月23日 - 原油周二大涨约2%，油品期货领涨，稍晚美国将公布的库存数据预计将显示汽油需求强劲。
即将达成的伊朗核协议可能出现麻烦的迹象也支撑油价，西方取消对伊朗石油出口制裁可能被推迟。
美元走强也没能阻止油价升势。
布兰特原油收高1.11美元，或1.8%，报每桶64.45美元。
美国原油收涨0.63美元，或1%，报每桶61.01美元。
油品期货涨幅更大，汽油期货收高2.3%，守在50日移动均线切入位之上，周一汽油期货自2月来首次跌穿该水准。
馏分油期货升逾2%，尽管预估上周馏分油库存增加。
路透调查显示，上周美国汽油库存预计减少40万桶，原油库存预计连降第八周。美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据。
伊朗议会通过议案，禁止联合国核查人员进入其军事设施和接触科学家。
纽约一原油经纪表示，该议案显示伊朗6月30日要达成核协议回复原油出口上“可能遇到一些阻力”。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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