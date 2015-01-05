香港《信报》：新岁论油息 逆向卜前程

（1月5日社评）

油与息是去年金融市场两大主题，踏入2015年，环球焦点相信仍离不开利率何去何从、油价能否止跌。新岁伊始，我们尝试立足于“市场共识”，抱着怀疑态度审视“群众智慧”。

先谈利率。华尔街的共识是，联储局早则6月晚则9月首次加息。彭博最新调查显示，74位受访策略师对2015年底美国10年期债息的中位数预测为3厘；那等于说，长息未来一年将有约85点子的升幅。

第二问关乎油价。去年10月28日，油价仍处于每桶85美元，我们在社评中质疑其时沸沸扬扬的“阴谋论”。该文针对的是美国与沙地阿拉伯合谋推低油价惩罚俄罗斯，主要论点则为美国/沙地要把油价操控于既能重创俄国，又不足以危及美国油企生存的“完美水平”，谈何容易。换句话说，美国要确保损俄之余不拖自身能源独立后腿，难乎其难。

油组不减产态度之强硬，出乎许多专家意料，舆论焦点亦从美国与沙地阿拉伯联手惩罚俄罗斯，迅速转向沙地利用成本优势打压美国油企，不惜一切重夺全球产油天王地位。

沙地放任油价崩泻，不能单以重夺占有率等“市场因素”解释。美国不会在拖自身能源独立后腿的情况下惩罚俄罗斯，这个观点毋须改变。然而，油价跌势开始以来，美国一直只强调低油价刺激经济的好处，对国内油业困境不置一词。过去两个月油市变化之速，令我们不得不因应形势作出补充。

俄罗斯“投降”之日，相信便是沙地改弦更张同意减产之时。2008年金融海啸引发环球衰退，油股先油价两个月见底。近日油价持续走低，油股非但未见追随，不少更跟油价背道而驰。这种情况不可能长期持续，到底是油价跟升抑或油股跟跌，相信很快便有答案。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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