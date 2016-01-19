还在担心油价跌破20美元？部分品级原油价格已接近10美元

图为加拿大阿尔伯塔省卡尔加里附近油田的抽油机。 REUTERS/Todd Korol

路透新加坡1月18日 - 伊朗所受的制裁解除，已推动国际原油期货跌至12年低位，油价进一步降至每桶20美元以下也不再遥不可及；然而对一些产油商而言，不到20美元的油价已经成为痛苦的现实。

由于“含硫”品级原油供应充裕，而且消费者偏好质量更高的“轻质”原油，这迫使“含硫”原油生产商出售部分实货原油的价格接近每桶10美元。

而随着伊朗在摆脱国际制裁后准备向国际市场大量供应重质含硫品级原油，墨西哥、委内瑞拉、加拿大和伊拉克的部分原油生产商正在为更坏的情况做准备。

一些墨西哥重质原油船货成交价不到每桶13美元，那些精炼难度较大的原油品级面临的价格下行压力似乎将会加剧。

这可能对布兰特原油期货和美国原油期货带来额外压力，这两个指标原油合约今年开局以来已经下跌约20%，跌至每桶29美元下方。

“指标合约价格剧烈下挫对重质油造成严重打压，后者售价通常较指标原油大幅贴水，”JBC Energy的分析师说。

在加拿大阿尔伯塔省Hardisty，买家能以每桶不到15美元的价格买到Western Canada Select重质油，但价格要高于43美元产油商才能赚钱。

在委内瑞拉和俄罗斯等依赖石油的产油国经济受创的同时，很多精炼商却喜不自胜。亚洲一些石油进口国尤其在以创纪录的数量吸收墨西哥原油，因为这种原油与指标原油合约具有固定贴水，随着指标合约大幅下挫，墨西哥原油价格跌至前所未有的低点。

12月初，墨西哥国有公司Pemex对亚洲买家的报价为，1月装运的Maya原油较潜在价格指标--阿曼/迪拜均价--每桶贴水大约12美元。

但自那以后油价下跌逾10美元，根据上述报价，Maya原油价格实际上遭腰斩，周一跌至约每桶12.50美元。

不足20美元的各品级原油图表：reut.rs/1OA440H

主要原油实货和期货价格图表：tmsnrt.rs/1OrncQG

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